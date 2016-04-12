Портал "Узнай Москву" подготовил маршруты по "космическим" местам города

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Навигационный портал "Узнай Москву" подготовил специальную подборку маршрутов для прогулок по столице в честь 55-летия полета Юрия Гагарина в космос, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Все желающие смогут составить собственный план прогулки по "космическим" местам города. Описания достопримечательностей в подборке сопровождаются ссылками на соответствующие статьи и фотогалереи, размещенные на портале "Узнай Москву".

Начать свое путешествие можно на ВДНХ, где расположен павильон "Космос". Еще одно знаковое место – Мемориальный музей космонавтики по соседству с ВДНХ. Также можно пройти квест "По следам покорителей космоса".

Пройдя семь контрольных точек и ответив на вопуожкросы, пользователи узнают, откуда Юрий Гагарин улетал в космос и как в народе называют здание РАН. Стартует маршрут у памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте, а завершается у Дома детского творчества на Воробьевых горах.

Еще один квест – "Звезды XX века". Пройдет он по Аллее космонавтов, расскажет, что обозначает цифра 12103,8 на памятнике Солнечной системы и сколько кратеров на Марсе названо именем Королева. Игровые маршруты доступны зарегистрированным пользователям как на портале, так и в мобильном приложении.

Напомним, 12 апреля отмечается 55 лет со дня первого полета человека в космос. Впервые облетел Землю советский космонавт Юрий Гагарин.