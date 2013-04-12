Форма поиска по сайту

12 апреля 2013, 16:34

Политика

В России может появиться министерство по делам космоса

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство по делам космоса может появиться в России. Об этом на совещании о перспективах развития отрасли рассказал президент России Владимир Путин.

"Не исключаю, что можно было бы здесь министерство создать. Но на первом этапе нужно, конечно, укомплектовать должным образом", - заявил глава государства.

Кроме того, он отметил, что "в космическую отрасль нужно активнее привлекать новые научные и инженерные кадры, прежде всего, разумеется, талантливую молодежь", сообщается на официальном сайте Владимира Путина.

Одним из новых центров, в котором будут трудиться новые кадры, станет космодром "Восточный". "Это должна быть не только площадка для пусков ракет, это должен быть научный центр; должен быть хороший медицинский центр, научный, спортивный, культурно-развлекательный", - сказал президент.

космос Владимир Путин ведомства космодромы власть

