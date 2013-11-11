Олимпийский огонь вернулся из космоса

Олимпийский факел вернулся из космоса на Землю.
Ссылки по теме
- Олимпийский огонь впервые в истории побывал в открытом космосе
- Главный символ Олимпиады побывал на околоземной орбите
- Олимпийский факел доставили на международную космическую станцию
Сегодня утром на спускаемой капсуле корабля "Союз" в казахской степи приземлился экипаж МКС-37: россиянин Федор Юрчихин, итальянец Лука Пармитано и американка Карен Найберг.
Они и привезли главный символ зимних Олимпийских игр. Вынес факел из капсулы российский космонавт.
Напомним, три дня назад бортинженеры МКС Олег Котов и Сергей Рязанский впервые в истории человечества вышли в открытый космос с олимпийским огнем. В безвоздушном пространстве зажженный факел провел более двух часов.
Теперь олимпийский огонь ждет путешествие на Эльбрус, в Ледяную пещеру на Урал. Также факел побывает на Байкале и в угольном разрезе в Кемеровской области.