11 ноября 2013, 10:09

Наука

Олимпийский огонь вернулся из космоса

Олимпийский факел вернулся из космоса на Землю.

Сегодня утром на спускаемой капсуле корабля "Союз" в казахской степи приземлился экипаж МКС-37: россиянин Федор Юрчихин, итальянец Лука Пармитано и американка Карен Найберг.
Они и привезли главный символ зимних Олимпийских игр. Вынес факел из капсулы российский космонавт.

Напомним, три дня назад бортинженеры МКС Олег Котов и Сергей Рязанский впервые в истории человечества вышли в открытый космос с олимпийским огнем. В безвоздушном пространстве зажженный факел провел более двух часов.

Теперь олимпийский огонь ждет путешествие на Эльбрус, в Ледяную пещеру на Урал. Также факел побывает на Байкале и в угольном разрезе в Кемеровской области.

