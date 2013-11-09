Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября 2013, 19:38

Наука

Олимпийский огонь впервые в истории побывал в открытом космосе

Эстафета Олимпийского огня прошла в открытом космосе

9 ноября этап эстафеты Олимпийского огня впервые в истории прошел в открытом космосе, сообщает пресс-служба Центра управления полетами.

Российские бортинженеры МКС космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский несколько раз передали символ Олимпиады друг другу в условиях невесомости, символизируя тем самым эстафету.

Коррективы, вносимые в программу полетов и работы станции в связи с появлением на ней символа олимпиады, были минимальны. Экспедиция на орбиту была запланированной. И выход в открытый космос космонавтов включил в себя не только пролёт с факелом, но и настройку необходимого оборудования.

Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля будущего года.

Сайты по теме


Сюжет: Олимпиада в Сочи
космос Олимпиада-2014 Олимпийский огонь эстафета

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика