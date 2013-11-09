Олимпийский огонь впервые в истории побывал в открытом космосе

Эстафета Олимпийского огня прошла в открытом космосе

9 ноября этап эстафеты Олимпийского огня впервые в истории прошел в открытом космосе, сообщает пресс-служба Центра управления полетами.

Российские бортинженеры МКС космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский несколько раз передали символ Олимпиады друг другу в условиях невесомости, символизируя тем самым эстафету.

Коррективы, вносимые в программу полетов и работы станции в связи с появлением на ней символа олимпиады, были минимальны. Экспедиция на орбиту была запланированной. И выход в открытый космос космонавтов включил в себя не только пролёт с факелом, но и настройку необходимого оборудования.

Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля будущего года.