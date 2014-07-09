Россия со второй попытки запустила ракету "Ангара"

Россия со второй попытки запустила новейшую экологически чистую ракету "Ангара", которую разрабатывали 20 лет, сообщает МИА "Россия сегодня".

Это первый экологически чистый носитель, спроектированный со времен распада СССР. Ракета позволит России, не загрязняя атмосферу, выводить на орбиту спутники всех типов со своей территории, что обеспечит независимый доступ в космическое пространство.

Ракета разрабатывается государственным научно-производственным центром им. Хруничева уже 20 лет.

Бывший руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин в 2012 году объявил, что на разработку "Ангары" к тому моменту уже было потрачено более 160 млрд рублей. Между тем в 2002 году начальник космодрома Плесецк генерал-лейтенант Геннадий Коваленко заявил, что в целом на создание комплекса "Ангара" необходимо до 15 млрд руб.

Первый запуск РН "Ангара" был запланирован с космодрома "Плесецк" на 2005 год. Но затем его несколько раз переносили: на 2011 год, на 2012 год, 2013 год и 2014 год. Один из последних запусков "Ангары" планировался на 25 июня этого года, но из-за дополнительных проверок был перенесен на 27 июня. Однако и 28 июня автоматическая система за 19 секунд до старта отменила запуск.

Отмена произошла из-за негерметичного клапана. Неполадки устранили на космодроме "Плесецк" без отправки ракеты на завод-производитель.