"Коммерсантъ": среда, 8 августа 2012 года

Их не разгонишь

Еще два спутника потеряны из-за сбоя разгонного блока "Протона"

Ракета-носитель "Протон" с разгонным блоком "Бриз-М" не смогла вывести на расчетную орбиту два спутника связи – "Экспресс-МД2" и Telkom-3. Причиной неудачи, по предварительным данным, стал сбой в работе разгонного блока, вследствие чего оба спутника были утеряны. Сложившаяся в космической отрасли ситуация будет обсуждаться в ближайшее время на совещании у премьера Дмитрия Медведева.

Иван Сафронов, "Ъ"

Дело ЮКОСа укладывают в новые сроки

Прокуратура хочет смягчить наказание Платону Лебедеву

Вельский районный суд Архангельской области сегодня может скостить на один год девять месяцев срок заключения экс-главе МФО МЕНАТЕП Платону Лебедеву, что позволит ему выйти на свободу уже в октябре 2014 года. С соответствующим предложением в суде выступил прокурор, рекомендовавший применить президентские поправки к ст. 174 прим УК РФ, существенно сократившие наказание за отмывание преступных доходов. Подобный прецедент уже произошел в деле бывшего заместителя управделами ЮКОСа Алексея Курцина - благодаря поправкам он был условно-досрочно освобожден судом.

Алексей Соковнин, "Ъ"

Hermitage станет ответчиком по "списку Магнитского"

Бывший следователь Павел Карпов намерен защитить свои честь и достоинство в лондонском суде

Как стало известно “Ъ”, следователь следственного департамента МВД РФ подполковник юстиции Павел Карпов, участвовавший в расследовании дела, фигурантом которого был Сергей Магнитский, уволен из органов внутренних дел. Поводом стало достижение господином Карповым предельного возраста службы. Теперь он сосредоточится на судебном разбирательстве с фондом Hermitage Capital, его главой Уильямом Браудером и бывшим работодателем господина Магнитского Джемисоном Файерстоуном: иски к ним о защите чести и достоинства экс-следователь подал в лондонский суд.

Владислав Трифонов, Евгений Хвостик, "Ъ"

Россия выходит из образа

Процесс по делу Pussy Riot только ухудшит ее репутацию за рубежом

Резкое усиление критики со стороны США и ЕС процесса по делу Pussy Riot грозит стать одним из главных раздражителей между Россией и Западом. По оценке экспертов, процесс, независимо от его исхода, может свести на нет попытки Кремля добиться улучшения имиджа РФ за рубежом, и без того резко ухудшившегося за минувший год, однако на политических и экономических отношениях с Западом это вряд ли скажется.

Елена Черненко, "Ъ"

Китай и США перетягивают остров

Строительство КНР города на архипелаге Спратли вызвало новый конфликт с Вашингтоном

Между США и Китаем разгорается новый конфликт. Противостояние возникло из-за спорного острова на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море, на котором Пекин разместил военный гарнизон и построил город. Госдеп США обвинил Китай в "подрывных действиях", а в Пекине призвали Вашингтон "заткнуться". Эскалация противостояния с США может ударить по китайскому нефтяному гиганту — компании CNOOC, имеющей амбициозные планы нефтедобычи в Мексиканском заливе.

Сергей Строкань, "Ъ"

Ангела Меркель ожесточила Европу

Итальянский премьер предупреждает о росте германофобии

Глава правительства Италии Марио Монти предостерег, что в Европе усиливается германофобия. Причина — недовольство жителей большинства стран ЕС политикой жесткой экономии и бюджетной дисциплины, проводить которую Берлин требует от партнеров. До сих пор господин Монти, известный своей взвешенностью и политкорректностью, не допускал столь резких высказываний и даже выступал посредником в спорах между канцлером Меркель и ее оппонентами. Последние заявления итальянского премьера показывают: отныне и он может перейти в лагерь критиков "железного канцлера", что усилит европейскую изоляцию Берлина.

Максим Юсин, "Ъ"

Польша выследила своего Рафаэля

"Портрет молодого человека" может вернуться в Музей Чарторыйских

За последнюю неделю новостные агентства выбросили в свет как минимум две сенсационные художественные новости: на шотландской ферме обнаружена картина Леонардо да Винчи, а потерявшая свой знаменитый "Портрет молодого человека" Рафаэля во время Второй мировой войны Польша получила известия о том, что шедевр найден. Если вспомнить еще, что в начале июля было сообщено о счастливой атрибуции Караваджо аж 100 рисунков и полотен, то сезон получается какой-то исключительный. Не разделяя общую искусствоведческую эйфорию этих дней, Кира Долинина предлагает все же не терять надежды на подобные чудеса.

Кира Долинина, "Ъ"