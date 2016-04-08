В честь юбилея полета Юрия Гагарина в небо запустят 108 тысяч шаров

Фото: репродукция фотохроники ТАСС

В день 55-летия первого полета человека в космос 12 апреля в небо запустят 108 тысяч воздушных шаров – по числу минут, проведенных Юрием Гагариным на орбите.

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, флеш-моб "Подними голову!" пройдет в городах миллионниках, а также местах, связанных с жизнью и полетом первого космонавта планеты. В Москве акция состоится на ВДНХ, на площади Промышленности в 16:00.

Одновременно на площадях российских городов будут установлены символические ракеты с красной кнопкой, нажав на которую, каждый сможет сказать: "Я люблю космос!". А 27 апреля, в день первого пуска с первого гражданского космодрома России – "Восточный" – счетчик на ракетах остановится и будут подведены итоги акции.

По специальной формуле, исходя из числа нажатий и количества жителей, определится город, который больше всего любит космос. Кроме того, на телеэкранах, установленных на площадях, 27 апреля покажут первый пуск с "Восточного".

Акция, организованная Роскосмосом и холдингом ВГТРК, пройдет более чем в 20 городах.