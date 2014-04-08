Московские школьники выйдут на связь с космонавтами

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские школьники смогут пообщаться с космонавтами на МКС. 8 апреля в 15.00 в Московском городском Дворце детского творчества пройдет телемост с Международной космической станцией, сообщает пресс-служба департамента образования.

Мероприятие пройдет в рамках акции "День космической безопасности Земли" для учащихся с 7 по 11 классы. В акции также примут участие представители Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Центра управления полетами, ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева.

Школьникам расскажут о проблеме космического мусора, противопожарной безопасности на Международной космической станции и экологическом мониторинге Земли.

Напомним, 4 апреля в Куркине в школе №1298 прошел открытый урок, во время которого ученики пообщались с космонавтом и героем России Федором Юрчихиным. Он совершил четыре полета и пять раз выходил в открытый космос, а с мая по ноябрь прошлого года находился на Международной космической станции в составе интернационального экипажа. Юрчихин рассказал о том, как проходит подготовка космонавтов и ответил на вопросы школьников.