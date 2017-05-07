Американский космолет завершил двухлетнюю секретную миссию

Экспериментальный орбитальный самолет X-37B Orbital Test Vehicle-4, почти два года находившийся в космосе с секретной миссией, вернулся на Землю. Об этом сообщается в официальном микроблоге американских ВВС в Twitter.

Космолет благополучно приземлился на территории Космического центра Кеннеди. Летательный аппарат провел в космосе более 700 дней.

Ранее сообщалось, что на базе космолета планировалось провести эксперименты по программе создания ионного двигателя, а также исследовать изменение свойств материалов в космическом пространстве. Однако полный перечень задач американского летательного аппарата не разглашается. По мнению экспертов, он может быть прообразом космического перехватчика или самолета-разведчика.