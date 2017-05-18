Форма поиска по сайту

18 мая 2017, 20:47

Против президента Бразилии откроют уголовное дело о коррупции

Фото: ТАСС/Zuma\Fotorua

Президент Бразилии официально стал подозреваемым по делу о коррупции, сообщает телеканал Globo.

Судья Федерального верховного суда (ФВС) страны Эдсон Факин разрешил открыть уголовное дело против Мишела Темера. Президента Бразилии подозревают в коррупции, запрос на включение лидера страны в список подозреваемых был направлен в ФВС Генеральной прокуратурой страны.

В апреле 2017 года обвинения в коррупции были предъявлены экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Прокуратура обвинила бывшую главу государства в превышении должностных полномочий, взяточничестве и утечке правительственных секретов.

