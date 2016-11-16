Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 ноября 2016, 15:40

Политика

Спецсостав с помеченного кейса с деньгами нашли на руках Улюкаева

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Следы спецсостава с помеченного кейса с деньгами обнаружили на руках экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает "Коммерсантъ".

По данным следствия, в офисе "Роснефти" Улюкаеву планировали передать два кейса, в каждом из которых был миллион долларов. При этом чиновник успел коснуться только одного, но даже не раскрыл его. Второй Улюкаеву должны были принести в автомобиль.

Адвокаты чиновника не отрицают, что в деле присутствовали деньги, но заявляют, что он их не трогал.

Свою вину Улюкаев не признал и назвал случившееся провокацией в отношении государственного чиновника.

Алексей Улюкаев, о возбуждении дела против которого СК сообщил в ночь на 15 ноября, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, министр 14 ноября получил два миллиона долларов за положительную оценку, которая позволила "Роснефти" приобрести государственный пакет акций "Башнефти" в размере 50 процентов.

Басманный районный суд Москвы, как и просило следствие, поместил Улюкаева под домашний арест до 15 января 2017 года.

Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку с поста министра экономического развития в связи с утратой доверия. Исполнять обязанности министра Минэкономразвития будет замминистра Евгений Елин.

16 ноября Улюкаеву надели электронный браслет слежения, который будет контролировать все его перемещения.

коррупция следствие взятки

Главное

