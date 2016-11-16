Спецсостав с помеченного кейса с деньгами нашли на руках Улюкаева

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Следы спецсостава с помеченного кейса с деньгами обнаружили на руках экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает "Коммерсантъ".
По данным следствия, в офисе "Роснефти" Улюкаеву планировали передать два кейса, в каждом из которых был миллион долларов. При этом чиновник успел коснуться только одного, но даже не раскрыл его. Второй Улюкаеву должны были принести в автомобиль.
Адвокаты чиновника не отрицают, что в деле присутствовали деньги, но заявляют, что он их не трогал.
Свою вину Улюкаев не признал и назвал случившееся провокацией в отношении государственного чиновника.
Басманный районный суд Москвы, как и просило следствие, поместил Улюкаева под домашний арест до 15 января 2017 года.
Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку с поста министра экономического развития в связи с утратой доверия. Исполнять обязанности министра Минэкономразвития будет замминистра Евгений Елин.
16 ноября Улюкаеву надели электронный браслет слежения, который будет контролировать все его перемещения.