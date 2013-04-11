Форма поиска по сайту

11 апреля 2013, 17:29

Политика

Тотальная проверка водительских прав пройдет в столице

Сотни москвичей могут лишиться водительских прав в ходе проверки СК РФ

Москвичей проверят на законность получения водительских удостоверений, сообщает канал "Москва 24".

В случаях выявления нарушений документы автомобилистов будут изыматься и приобщаться к уголовному делу о продаже прав. Информацию о поддельных водительских удостоверениях будут передавать в ГИБДД для последующей аннуляции.

Решение о проведении тотальной проверки связано с расследованием коррупционного дела. В четверг 11 апреля столичные полицейские сообщили о пресечении незаконной деятельности по продаже водительских прав на территории московского региона. В состав преступной группы вошли сотрудники органов внутренних дел и гражданские лица – всего более 20 человек.

