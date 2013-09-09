"Огонек": Началась выплата компенсаций пострадавшим от наводнения

Фото: M24.ru

Среднее и лишнее образование

Российские школы входят в новый учебный год с новым "Законом об образовании в РФ", но приблизит ли он мечту об обществе знаний?

Свежие голоса

Единый день голосования стал первым опытом участия в выборах для многих молодых россиян. "Огонек" спросил у впервые голосующих москвичей, чего они ждут от избранного мэра.

Цифрами по воде писано

В Амурской области начались выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения. Это главная проверка на прочность для местных властей: как не обидеть всех, кому положены деньги, отказать тем, кто на выплаты прав не имеет, и сделать это так, чтобы самим "остаться в живых".

"Нечестно нажитое имущество защищено"

Почему России не удается сократить ущерб от коррупционных преступлений, рассказывает Яков Гилинский, профессор Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры РФ.

Самоутверждение от противного

Как сирийский сюжет "перезагрузил" американского президента.

…И тогда, отвечая на упрек оппонента, Барак Обама сказал: "Я выступил против войны, несмотря на политический риск, и заявил, что мы не только не знаем, во что она обойдется, какова будет стратегия ухода, как это повлияет на наши отношения со странами мира, и насколько убедительны наши разведданные, но мы еще и не закончили свою работу в Афганистане".

"Характер"



"Для меня невозможно предательство," - Андрей Бильжо про корни.

Папа мой — коренной москвич, родился на Пятницкой. Прошел Сталинградскую битву, никогда не вспоминал войну, всегда веселый, всегда во главе стола, всегда застолье вокруг полно шутками. И, видимо, вот это папино остроумие, врожденное, ненатужное, оно присуще и мне. Дедушка по папиной линии, которого потом отправили в Норильский лагерь, где он и сгинул, был автором учебника "Полиграфические машины". Дед был католик, прабабушка — дворянских корней.

Смех и слезы Черного моря

Наш постоянный автор Виктор Ерофеев отдыхал на Черном море, ел кефаль, купался и признал: Кубань выглядит дееспособной.

"Столько народу отдыхает на Черном море, а спросишь своих знакомых — никто из них туда не ездит. Так кто отдыхает, а кто не ездит? Я решил съездить, пожить по-семейному в пансионате с трехразовым питанием. Поразился красоте Кавказского побережья. И подумал: а что я пиарю?".

Дорогу дарителю



Уже много лет в России обсуждается закон о меценатстве. Недавно дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки: уже подготовлен проект закона, состоялось его обсуждение. О меценатстве в России и его перспективах по нашей просьбе высказались президент ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова и экономист, философ Александр Долгин.

"Людям нужно "другое" кино"

На Сахалине завершился 3-й Международный кинофестиваль "Край света". О новом фестивальном формате и своих планах "Огоньку" рассказал председатель жюри "Края света" режиссер Павел Чухрай.

