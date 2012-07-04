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04 июля 2012, 09:42

Почти 1,5 миллиарда рублей налогов не уплатили за июнь в Москве

коррупция налоги ГУ МВД России по Москве

Общая сумма неуплаченных в Москве налогов за июнь текущего года составила почти 1,5 миллиарда рублей, сообщает представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Москве Ирина Волк.

«В июне 2012 года возбуждено 12 уголовных дел по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере или по предварительному сговору». Общая сумма неуплаченных налогов по указанным уголовным делам составила 1,46 миллиарда рублей», - уточнила она.

За шесть месяцев этого года сотрудниками управления было выявлено 88 налоговых преступлений, в бюджет города было возмещено более 600 миллионов рублей.

«В 2012 году сотрудники подразделений приняли участие в 139 выездных налоговых проверках, из них 56 проводились по материалам, представленным в налоговые органы сотрудниками Управления», - пояснила Волк.

Так, в ходе проведения проверки оперативниками было установлено, что директор одной из столичных фирм в 2008-2010 годах проводил фиктивные сделки с использованием реквизитов фирмы-однодневки по якобы осуществленным поставкам мебели. Это повлекло за собой уклонение от уплаты налогов с организации в сумме более 20 миллионов рублей.

Другая московская компания в течение двух лет также проводила недействительные операции с реквизитами фирмы-однодневки. Как было установлено, фирма не уплатила в бюджет более 42 миллионов рублей.

По словам Ирины Волк, в настоящее время налоговые проверки проводятся в отношении 300 организаций.

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