Почти 150 тысяч безбилетников "поймали" в пригородных электричках в 2016 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Порядка 149 тысяч безбилетников безуспешно пытались проехать в пригородных поездах в 2016 году, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Из них 128 тысяч согласились оплатить проезд по тарифу уже в пути следования поезда.

Порядка 4840 актов о безбилетном проезде на сумму более пяти миллионов рублей контролеры оформили в августе минувшего года. Это было связано с тем, что именно в августе больше всего людей возвращается из отпусков, а у школьников и студентов заканчиваются каникулы. В этом месяце было проверено порядка 6290 вагонов и обнаружено более 15 780 безбилетников.

Больше всего безбилетных пассажиров пользуются электричками, следующими из Москвы в Крюково.

Размер штрафа за безбилетный проезд в поездах пригородного сообщения составляет пятидесятикратную стоимость проезда на расстоянии 10 километров.