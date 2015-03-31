"Белорусские" мандарины и устрицы продолжают поступать на рынок – Немерюк

Фото: M24.ru
В столичные магазины через Белоруссию продолжают поступать "санкционные" продукты, например устрицы и мандарины. Об этом сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
По его словам, речь идет о так называемом реэкспорте. "К сожалению четкой системы взаимодействия с коллегами нет, мы действительно видим, что эта продукция поступает", – пояснил Немерюк.
"Можно найти ягоды "марокканские", хотя мы видим, что они вероятнее всего польские, либо какие-то еще", – добавил он.
Как следует из официальных данных Белстата за 2014 год, после введения Россией эмбарго на поставку продуктов питания из стран ЕС, Норвегии, США, Канады и Австралии Белоруссия значительно нарастила импорт из стран, подпавших под российские санкции.
По этим же позициям вырос и экспорт белорусских товаров в Россию. В частности, почти на 90 процентов выросли поставки в РФ овощей из Белоруссии, на 64 процента – фруктов.
Напомним, что в конце 2014 года Россия ужесточила условия транзита растительной продукции из Белоруссии.
Причиной усиления контроля стало подозрение на контрабанду из стран, в отношении которых введены санкции. Кроме того, с 8 декабря Россельхознадзор запретил поставки растительной продукции из Албании.
По словам главы ведомства Сергея Данкверта, Албания использовалась как страна прикрытия для поставки продукции из стран Евросоюза через Белоруссию и "ложный транзит" на Казахстан.
Что такое реэкспортРеэкспорт – это вывоз из страны ранее ввезенных в нее товаров для перепродажи в другие страны.