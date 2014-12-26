Обвиняемый в контрабанде российский спортсмен депортирован из Таиланда

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Королевство Таиланд депортировало российского спортсмена, находящегося в розыске за контрабанду анаболиков, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, в 2009 году мужчина пытался ввезти на территорию РФ запрещенные вещества. Его задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Позже обвиняемый уехал в Таиланд.

Контрабандиста объявили в розыск по линии Интерпола и нашли в декабре 2014 года. Доставили в Москву обвиняемого в сопровождении российских сотрудников международной полиции.

Ранее управление ФСКН по Иркутской области отмечало, что разыскиваемый - мастер спорта по классической борьбе. Из Таиланда в Россию он возил анаболики и препараты, повышающие уровень тестостерона.

Добавим, в начале ноября стало известно о задержании на Таиланде одного из основателей торрент-трекера Pirate Bay Ханса Нея. Он скрывался от правосудия пять лет - в 2009 году Ней покинул свою страну, где его разыскивали вместе с остальными основателями "бухты".