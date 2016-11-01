Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Росимуществу разрешат продавать и уничтожать контрабанду без решения суда, передают "Известия". Такой законопроект подготовило Минэкономразвития.

Сейчас товары, ввезенные в Россию с нарушением таможенного законодательства, передаются в Росимущество только по решению суда. Специалисты считают, что новые правила избавят таможню от необходимости тратить бюджетные средства на их хранение и позволят сократить сроки, в которые контрабанда будет реализована или уничтожена.

Тем не менее, существует и противоположная точка зрения. Так, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что такие меры могут привести к росту коррупции в Росимуществе. По его словам, расширение полномочий ведомства вернет модель, применявшуюся в 1990-е годы, когда таможня самостоятельно реализовывала контрабанду и в некоторых случаях незаконно изымала ценные товары.