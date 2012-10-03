Жители 100 домов бунтуют против камер в подъездах

Фото: ИТАР-ТАСС

Жители ста домов в московском районе Выхино-Жулебино протестуют против установки видеокамер в их подъездах. Люди не дают монтажникам устанавливать оборудование в домах и во дворах.

"Уже проводилась согласительная встреча с управой района Выхино-Жулебино, где жильцы и управляющие компании подтвердили свой отказ. Они заявили, что считают видеонаблюдение неэффективным и требуют вернуть субсидии на оплату консьержей, которые правительство Москвы отменило в июле этого года", – сообщила "Известиям" официальный представитель департамента информационных технологий Москвы Елена Новикова. По ее словам, московское правительство сталкивается с подобной проблемой впервые.

В результате установку камер в районе заморозили на несколько месяцев. Однако власти вернутся к вопросу установки в Выхино-Жулебино камер слежения в конце года, после обустройства ими других частей города. По мнению Новиковой, для протестующих жителей вряд ли сделают исключение. Субсидии на оплату труда консьержей перестали выделять в 2009 году в связи с величиной затрат. В 2012 году мэрия выделила на оборудование подъездов и дворов камерами 1,1 миллиарда рублей.

Зампредседателя комиссии по безопасности Мосгордумы Сергей Гончаров считает, что настроение жители Выхино-Жулебино изменится после первого ЧП. "Как только случится какой-нибудь криминал и понадобятся данные с камер, они сразу же пожалеют об этом решении", – сказал Гончаров.