Экопикник пройдет в Серебряном бору 23 июля

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В субботу, 23 июля, в Серебряном бору состоится "Эко-пикник", приуроченный ко Всемирному дню китов и дельфинов. Мероприятие пройдет с 12:00 до 19:00 на пляжах №2 и 3, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Программа праздника позволит каждому найти для себя что-то интересное. Запланированы экологические лектории, Эко-мастер- классы по декупажу, живописи, этикету, раздельному сбору отходов и гончарному делу. Гостей ждут викторины с розыгрышем призов и эко-маркет.

Будет работать тактильная экспозиция, направленная на эко-терапию, и лаундж-зона. Кроме того, меломаны смогут насладиться концертом под открытым небом, а любители активного отдыха – поучаствуют в танцевальном марафоне open-air. Команды аниматоров в зоне отдыха развлекут детей, поиграют с малышами.

Будут открыты и спортивные площадки для йоги и волейбола, организовано катание на лодках-драконах с участием профессиональных инструкторов по гребле.Также пройдет специальный конкурс детских рисунков на лучшее изображение китов и дельфинов, приуроченный ко Всемирному дню китов и дельфинов. Рисовать можно будет акварелью, гуашью, акрилом. Победители конкурса, занявшие первые три места, получат билеты в "Москвариум".

Всемирный день китов и дельфинов - праздник, учрежденный в 1986 году Международной китобойной комиссией. Его отмечают 23 июля, поскольку в этот день в 1982 году IWC проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов, начиная с сезона 1985-86 годов.