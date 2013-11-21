Москвичи смогут самостоятельно "назначать" памятники культуры

Фото: ИТАР-ТАСС

Знатоки московских улиц теперь могут сами "назначать" памятники культуры. На городском навигационно-туристическом проекте "Узнай Москву" стартует открытый конкурс "Москва в рассказах москвичей" на лучшее описание объекта культурного наследия города, сообщает в четверг департамент информационных технологий Москвы.

Чтобы принять в нем участие, нужно знать свой город, составить описание здания - потенциального памятника и, конечно, зарегистрироваться на портале. Авторизация будет доступна в том числе через аккаунты в соцсетях.

Условия конкурса достаточно просты: во-первых, описание объекта не должно быть уже выложено на портале; во-вторых, возраст здания должен превышать полвека, а в-третьих, сам текст просто обязан быть насыщенным с фактологической точки зрения.

Финалистов конкурса будет определять жюри из известных искусствоведов и москвоведов.

"Здание-победитель" будет включено в официальный реестр объектов культурного наследия, который представлен на портале "Узнай Москву". Сейчас в этом списке более 600 объектов. Кроме того, на стене "здания-лауреата" повесят QR-код, в котором будет зашифрована история этого дома.

Конкурс продлится до 22 декабря.

Проект "Узнай Москву" был запущен в 2012 году. Сегодня на портале выложено 670 описаний домов и более 20 маршрутов.