Стартовал конкурс на лучшие реставрационные проекты Москвы

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В столице стартовал прием заявок на конкурс "Московская реставрация - 2014" в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Это будет уже 4 публичное чествование людей и организаций, успешно восстанавливающих культурное наследие Москвы, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

"Конкурс направлен на совершенствование реставрационной отрасли столицы, развитие новых технологий, определение приоритетов реставрации в городе, привлечение молодежи к профессиональному участию в сохранении памятников истории и культуры. Это профессиональное состязание специализированных проектных и реставрационных организаций с определением наиболее выдающихся результатов работ в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации памятников истории и культуры Москвы", - отметил руководитель департамента Александр Кибовский.

Принять участие в конкурсе могут организаторы и участники ремонтно-реставрационных работ, проводимых в столице до конца 2014 года: реставрационно-проектные мастерские, инжинерные и производственные организации, собственники и пользователи объектов культурного наследия, инвестиционные компании, деятели науки и культуры, главные архитекторы проектов.

Основные разделы конкурса:



Объекты гражданской архитектуры

Городские усадьбы

Объекты промышленной архитектуры

Объекты культового зодчества

Объекты садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры

Объекты монументального искусства

Объекты археологического наследия

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября. Торжественная церемония награждения победителей традиционно пройдет в декабре.

Впервые лучшие реставраторы были награждены в 2011 году. За годы проведения конкурс стал одним из самых престижных московских мероприятий в этой сфере. В 2012 году на участие в нем были заявлены 53 проекта, из которых лауреатами стали 23. Среди них - Триумфальная арка, ставшая символом конкурса. С 2012 года премия стала ежегодной.