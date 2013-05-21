Для московских театров разработают концепцию развития

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент культуры объявил конкурс на концепцию развития Центра драматургии и режиссуры А.Казанцева и М.Рощина, а также Московского драматического театра имени К.С. Станиславского.

Участникам конкурса предстоит сформулировать предложения по дальнейшей деятельности театров, сообщает пресс-служба департамента культуры.

Концепция развития должна определить вектор развития театра, потенциал зрительской аудитории, а также возможность его продвижения. Кроме того, театры получат новую репертуарную, гастрольную и маркетинговую политику развития.

Обсуждение концепций развития театров назначено на 30 июня 2013 года.