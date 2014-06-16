Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

16 июня 2014, 16:03

Культура

К 2020 году в Москве появится 650 пунктов велопроката

Новая схема размещения городских велопрокатов будета разработана к осени 2014 года. ГУП "МосгортрансНИИпроект" объявило открытый конкурс на разработку схемы до 2020 года. Условия и техническое задание опубликованы на официальном портале госзакупок.

Сообщается, что начальная цена договора – 7,66 миллионов рублей. По условиям задания, подрядчик в течение 49 календарных дней с момента подписания контракта должен будет разработать схему размещения пунктов велопроката в четыре этапа.

Сначала победителю тендера предстоит провести анализ существующего и планируемого размещения велопарковок, затем - разработать основные принципы размещения пунктов проката.

На третьем этапе подрядчик предоставит свои предложения и рекомендации по популяризации услуг проката среди населения и гостей столицы. На четвертом этаеп будет разработан адресный план и подготовка схемы расположения прокатных пунктов.

В документе отмечается, что в итоге подрядчик обязуется представить специальные альбомы с информацией о 650 новых станциях велопроката.

Победителя открытого конкурса объявят в начале августа.

Напомним, что на данный момент в столице начали демонтировать существующие станции городского велопроката и развертывать новую систему. Терминалы станций оснащают картами городской навигации, а велосипеды будут более устойчивы к внешним воздействиям.

В терминалах пользователь сможет зарегистрироваться, пополнить карту "Тройка" и оплатить городскую парковку.

Изменения коснутся и велосипедов. Новые модели станут более устойчивы к внешним воздействиям, будут иметь широкие и комфортные для езды шины, удобное крепление сидения и три скорости.

Кроме того, на велосипеде появится электронный блок с клавиатурой и кард ридером для чтения карты "Тройка".

