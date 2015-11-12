LIVE: лучшие цирюльники России стригут и бреют клиентов за звание Barber King

12 ноября в Центре дизайна Artplay состоится финальная битва лучших цирюльников России за звание Barber King. В США и Канаде такие соревнования проводятся регулярно, участие в них считается престижным. В этом году американский телеканал CW даже запустил реалити-шоу Cedric's Barber Battle, в котором парикмахеры, стригут и укладывают клиентов на скорость, превращая растительность на голове в произведения искусства.

У нас конкурс проходит при поддержке знаменитого английского брадобрея Сида Соттунга и Школы парикмахерского искусства Simushka. В мае этого года 30 участников приняли участие в отборочном туре. В финал вышли только шестеро. Имя лучшего мастера станет известно 12 ноября.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.