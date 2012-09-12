Форма поиска по сайту

12 сентября 2012, 18:43

Культура

Студенты МГУ впервые попали на международный юридический конкурс

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия, впервые представленная на конкурсе имени Шарля Руссо, заняла 14-е место. Представляла страну команда юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова.

Конкурс имени Руссо – крупнейшее франкоязычное международное соревнование в форме игрового судебного процесса по международному публичному праву для студентов-юристов высших учебных заведений. Команда МГУ, заняв на нем 14-е место, получила специальный приз "за выдающееся выступление в конкурсе", сообщает РИА Новости.

Франкофонная организация отметила, что это очень выдающийся результат для страны, которая впервые принимает участие в подобном конкурсе, и где французский язык не является государственным.

Юридические соревнования проходят с 1985 года. Их организатор – Франкофонная организация по международному праву. Конкурс имени Ш.Руссо – французский аналог американского Конкурса по международному праву имени Филиппа Джессопа.

