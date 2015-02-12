Тамада, версия 2.0: кто и как ведет свадьбы в Москве

Фото предоставлено одним из героев материала - Тимофеем

12 февраля – Международный день брачных агентств, а 14-го (совпадение? Не думаем!) – День всех влюбленных.

Гадание на первенца, пошловатые конкурсы, песни, пляски, а иногда и драки. Большинство московских пар сегодня всеми силами старается избежать так называемой классической русской свадьбы – которая как в "Горько!". А с чем, кроме пьяных гостей, она ассоциируется? Пожалуй, с тамадой-баянистом.

Мы пообщались с теми, кто сегодня ведет свадьбы в Москве, и выяснили, чем их работа отличается от работы тамады, могут ли гости испортить день бракосочетания и часто ли ведущему приходится регулировать конфликты.

Тимофей Бутырин

КВНщик, сценарист,

ведущий

"Чем ведущий отличается от тамады? Тамада – это всякие "совковые" конкурсы типа "перекати яички", а еще баян и свадебные песни-пляски. Тамада – это такой многоплановый человек, который может и на баяне сыграть, и песню спеть, и конкурс залихватский провести. А вот ведущий не поет – он ведет. Ему достаточно только его самого и микрофона.

Ведущий, как и тамада, проводит разные конкурсы, которыми занимает гостей. Но все обходится без плоских шуток, основанных на таком, скажем, животном смехе. Тамада ведь всегда шутит ниже пояса, для него смешно – это попой сесть на шарик или апельсинку между "этими" местами зажать. Ведущий же старается избежать пошлости – причем во всех смыслах. Чтобы не вышло, как в "Горько!", короче.

Фото предоставлено Тимофеем

Программа у каждого ведущего оригинальная. Так что рассказывать о конкретных конкурсах, которые я пишу, не буду – это секрет. Но из тех, которые в разных вариациях встречаются у многих ведущих, могу привести в пример, допустим, разные битвы парней и девчонок. Еще такое бывает: аудитория делится на команды по пять человек, каждому гостю выдается по букве, потом они должны на скорость складывать слова.

Бывают тематические свадьбы – допустим, "Рыцарская" или "Мафия". Обычно такие концепции невеста придумывает сама, иногда я принимаю участие (тогда работа стоит дороже, поскольку я выступаю уже не только как ведущий, но и как сценарист). Показываю ребятам примеры конкурсов, они понимают, что я адекватный, что им нравится, потом я эти конкурсы дорабатываю, дополняю, подвязываю к тематике.

В классическом понимании я тамадой никогда не бываю: даже если меня просят провести более классическую свадьбу, с обрядами и традициями, я все равно избегаю пошлых конкурсов – они всех порядком подзадолбали. Думаю, свадьбу с настоящим тамадой сегодня можно встретить разве что где-то в провинции. Для Москвы это, скорее, редкость.

Фото предоставлено Тимофеем

Среди традиций, которые, бывает, пары хотят видеть на своей свадьбе, – это каравай (без него вообще почти никогда не обходится), продажа первого куска торта, гадание на первенца (когда гости бросают бумажки в ползунки). Думаю, за МКАДом этот список куда шире.

Впрочем, почти на каждой свадьбе, даже максимально современной, обязательно найдется такой гость, который захочет спеть романс или еще что-нибудь такое "классическое" сделать. И никак его не переубедишь. Например, на одной свадьбе ко мне подошел мужичок и сказал: "Ну-ка! А поставь мне казачью песню!" Даже тысячу рублей за нее дал! Еще бывает, под конец, когда все подвыпьют, кто-нибудь пытается (естественно, против воли молодоженов) украсть невесту. Обращаются ко мне, я помогаю, направляю, но говорю: ну, ребят, раз решили устроить кражу, придумайте сами условия выкупа, покреативьте. Выступаю в таком случае как организатор.

Фото предоставлено Тимофеем

Русская свадьба – она далеко не всегда такая, как в "Горько!". По крайней мере, в Москве я никогда не видел тамаду с баяном и конкурсами про яички. Мне кажется, их уже нет.

Самое худшее, что я видел (причем даже не как ведущий, а как гость), – это свадьба одного знакомого. Родители невесты настояли на очень классическом празднике. И у них был тамада – якобы ведущий, но на самом деле самый настоящий тамада с пошлыми и скучными конкурсами. Между делом он даже ходил по рядам и пел.

А мой коллега как-то вел свадьбу в Саранске. Пара выглядела слегка провинциально, но в целом ребята были очень адекватные. Хотели красивой свадьбы, даже концепцию придумали – "Шоколад". Невеста очень заморачивалась: поставила шоколадный фонтан, еще какие-то штуки, сказала всем, в какой цветовой гамме приходить. Но в итоге все сорвалось из-за того, что гости банально были не готовы к подобному торжеству: ожидали обычной свадьбы с тамадой и конкурсами про шарики, которые нужно задницей лопать.

Фото предоставлено Тимофеем

Когда мой друг попытался провести какие-то "шоколадные" конкурсы, все начали орать: "Э, слышь, чего ты!? Давай это… Это же свадьба! Горько!" Вот так все и пошло прахом.

Мой совет парам, которые хотят пожениться, – грамотно рассчитывать не только собственные силы, но и уровень своих будущих гостей. Фантазии нужно соразмерять с реальностью, прикидывая, сможете вы воплотить в жизнь то, что запланировали, или нет. Не в одном только в ведущем дело бывает.

Всегда нужно искать компромисс: когда ты пытаешься сделать свадьбу чисто для себя, то, как правило, на сто процентов все равно не получается".

Марина Лиса

профессиональная артистка, антитамада,

ведущая

"Тамада от ведущего, в принципе, ничем не отличается: и тот, и другой ведет мероприятие. Просто "тамада" – термин устаревший. Считается, вроде как, что это дедушка с аккордеоном или баяном, занудными речами, стихами минут на сорок. Сейчас молодежь все это не любит. Слово "ведущий" подразумевает нечто более современное.

Вообще, "тамада" - это на самом деле грузинское слово. Тамадить значит говорить тосты, кричать "Горько!" и пить. Тамада много разговаривает и спаивает народ, вот и все. Меня саму это слово раздражает. Хочется стремиться к чему-то более современному, к европейскому стилю ведения торжества. Хочется держать уровень и не опускаться до пошлых конкурсов, уважать себя.

Фото: vk.com/marinalisa2013

Я сама по возрасту старше других ведущих, но на самом деле мне молодежь в подметки не годится. Как тетенька современная, я не люблю ничего нудного и старого. К тому же, я могу и петь, и танцевать, и играть. Знаете, сейчас развелось столько ведущих: бабочку с цветочком надели, микрофон в руку взяли, и все – сразу звезды. Попробовали бы они поступить в Щукинское, Щепкинское или ВГИК – их бы там на порог не пустили. Настоящий же ведущий, по-моему, должен быть профессиональным артистом – все уметь. Хотя, конечно, программа зависит от клиентов: не хотят конкурсы – я их проводить не буду, не хотят песен – петь не буду, не хотят, чтобы их с караваем встречали, – не будет им никакого каравая.

Грамотный ведущий – это чистая импровизация. С молодоженами заранее обговаривается только общая концепция праздника. Например, они говорят: не хотим ЗАГС, хотим красивую выездную регистрацию с ангелочком, оркестром, красивым фуршетом. Я подстраиваюсь, планирую. Впрочем, большинство молодоженов желают все же классической свадьбы – только без заезженных конкурсов про лопанье шариков попой. Нечто такое хорошее, интеллигентное, домашнее. Тематические свадьбы ("Пиратские", "Гавайские" и прочие) я не очень люблю.

Фото: vk.com/marinalisa2013

Я как ведущий, конечно, на любителя, потому что сегодня все в основном хотят, чтобы их свадьбы вели молодые мальчики. Многие думают: молодой парень – это современно, а тетя – это отстой. Но большинство этих ребят не обладает не только талантом артиста, но и талантом психолога. Мудрая женщина вложит в праздник больше души

Я доведу родителей и молодоженов тостами до слез так, что мне потом будут целовать ручки. Искренне и с чувством прочитаю маме с папой стихи, потому что сама пережила свадьбу своего ребенка. Я такие теплые слова скажу, так все это прочувствую, как ни один ведущий-мальчик никогда не сделает.

Фото: vk.com/marinalisa2013

На свадьбе я могу плакать вместе с молодоженами, потому что я как мама – будто своих детей выдаю. Могу смеяться вместе с ними, могу танцевать вместе с ними. Мне ни одна свадьба не безразлична. Я забываю на работе про все: о том, что у меня болит, что происходит дома. И дарю свою энергетику и любовь людям, а они это чувствуют. Все легко и просто.

Свадьба – это не клубная тусовка, на ней много очень разных людей: от молодых до 90-летних бабушек. На всех, естественно, не угодишь. Задача ведущего – найти середину, чтобы хорошо было и тем, и тем.

Фото: vk.com/marinalisa2013

У меня в голове тысячи конкурсов. Но, как правило, на одной свадьбе проводится их штук пять-семь. Краткость – сестра таланта. У меня есть интеллектуальные конкурсы – на знание чего-то, с подвохами. Есть движуха, есть креативные, в которых мы вживаемся в роли разных профессий и показываем, изображаем. Все современное, с экраном, бывают флешмобы, "Угадай мелодию". Каждый конкурс – если я не придумала его сама – я переделываю под свой вкус".

Алексей Громыко

ведущий

"Тамада – это, на самом деле, такой человек, который просто объявляет тостующих. И вообще он является, как правило, членом семьи. Это слово просто прилипло к языку, вот и все.

Конкурс – тоже не очень хорошее обозначение свадебного развлечения. Бывает конкурс красоты – это всем понятно. А то, что на свадьбе происходит, правильнее называть работой с публикой, интерактивом. Ведущему нужно выстроить праздник так, чтобы люди не скучали, были на кураже. Чтобы один так называемый конкурс перетекал в другой, речь продолжалась обрядом и так далее. Нельзя, чтобы было так: сейчас мы веселимся, а теперь нет. Свадьба должна быть одной большой шарадой, но людям при этом нужно давать и отдохнуть.

Какие я провожу конкурсы, говорить не буду – это коммерческая тайна. Но недовольных клиентов не бывает: я все делаю под конкретных людей. Пары бывают разные – так что и свадьбы неодинаковы. Нужен индивидуальный подход: я не могу каждый раз вставлять в программу некую музыкальную штуку, а потом попой лопать шарики. Так делают люди, у которых пиджаки с блестками. Вот их-то, пожалуй, и подразумевают сегодня под словом "тамада".

Фото: treda.ru

Когда я знакомлюсь с парой, я оцениваю, как и что они говорят. Какой у них акцент, откуда приехали. Чего хотят, что их веселит, какие шутки "заходят". Вот так и составляю представление о том, что им нужно. Знаете, есть люди, которым лопать попой шарики просто жизненно необходимо! Если этого не будет – значит, праздника не было. А есть пары, с которыми можно поговорить о творчестве Моцарта, к примеру. Для них конкурс с лопанием шариков попой будет ошибкой. Я не говорю, кстати, что подобная развлекуха – это плохо, а сравнивать творчество Баха и Моцарта в австрийских реалиях – это то, что надо. Просто задача ведущего – понять, что конкретным людям нужно. Ведь в большинстве случаев сами они этого сформулировать не могут.

У меня были разные клиенты, и на свадьбах разное бывало. Вообще, составлять для свадьбы подробный сценарий – занятие неблагодарное. Конечно, план обсуждается с молодыми, но очень часто, когда вы приходите на свадьбу, приходится действовать спонтанно. Дело в том, что до ресторана ведь была прогулка, на которой, возможно, что-то такое произошло, что поменяло состояние людей.

Как-то раз я ждал молодых у ресторана. Выходят из машины – и оказывается, что они уже повздорили, жених тут же начинает прикладывать рукой своего брата (ну или еще кого-то). Вроде кто-то что-то не то сказал про невесту. У меня подготовлен какой-то веселый сценарий, а тут вдруг начинается такой мрачный замес.

Фото: treda.ru

Выход есть из любой ситуации: подрядил людей, мы их разняли, я перевел все в шутку. Мы тут же начали организовывать активные игры, чтобы люди выплеснули адреналин. У них ведь глаза горели – в таком состоянии за стол сажать было бы ошибкой. Потом, конечно, сели, все более-менее сгладилось. Не могу сказать, что на сто процентов – кровь есть кровь, – но все же ситуация наладилась.

Кстати, те люди были вовсе не из разряда "лопать шарики попой", жених казался абсолютно адекватным, достойно себя вел потом всю свадьбу. Может, просто перенервничал, вот и начал месить. Его тоже можно понять: какая свадьба без драки?

Тут, кстати, нужно оговориться: то, что русская свадьба всегда бывает с дракой, – это миф. На самом деле это, скорее, исключение, чем правило. Из ста свадеб, может, раза два-три такое произойдет, не больше.

Что касается обрядов, традиций, то в этом отношении я тоже много повидал. Просят устроить благословение матери с использованием икон, гадание на первенца в разных формах, битье посуды. Продажа торта бывает разная: кто-то отдает кусок родителям и все, кто-то реально устраивает аукцион. Наверное, это от финансового благополучия семьи зависит. Бросание букета, подвязки – вообще обязательная штука (видимо, все посмотрели западные фильмы, вот и устаканилось в сознании). Еще бывает первый танец молодых, в основном его хотят невесты. Жених такой: "Блин, ну может, не надо?". А невеста не отступает: у нее учитель танцев уже заряжен, на телефоне висит, музыка подобрана, платье с разрезом купила, чтобы все получилось. Бывает, невесту крадут – тоже традиция в разных вариациях.

Фото: .treda.ru

Классическую свадьбу хотят не все, но "современников" и "классиков" среди пар примерно поровну. Кстати, всегда надо понимать, что свадьба – это праздник не для двоих. Она, по сути, для гостей. Те, кто хочет свадьбу для себя, уезжают на Гоа.

Даже если вы сами очень хотите все осовременить, имейте в виду, что ваши родители, вероятно, этого не хотят. Они речь готовили. Что им, слово теперь не предоставить? Нужно находить баланс. Например, можно переосмыслить обряды так, чтобы получилось и вашим, и нашим. Допустим, до гадания на первенца ввернуть какую-нибудь шутку, связанную с этим делом, а потом уже все сделать так, как хотят родители. Нужно оценивать гостей".

Елена Юрина

экс-тамада

ведущая

"Тамада – это человек, который использует в своей работе много реквизита – костюмы, в которые наряжает гостей, разные подручные средства для проведения конкурсов. Еще тамада почти наверняка играет на баяне. И, конечно, никогда не меняется: как развлекал гостей двадцать лет назад пошлыми шутками, так и сейчас развлекает.

Ведущему же для того, чтобы провести праздник, достаточно микрофона. Кроме того, он постоянно обучается, ездит на мастер-классы, развивается. Я не говорю, что тамада – это плохо, а ведущий – это хорошо, просто у каждого своя публика.

Фото: vk.com/svadbastella

Когда я только начинала вести свадьбы, я сама была настоящей тамадой. В ту пору даже слова такого не было – "ведущий". По крайней мере, в том городе, где я жила, – точно. Я таскала с собой баулы с костюмами и прочим реквизитом и была уверена, что по-другому просто и быть не может.

Однажды мой диджей, а он был взрослый и мудрый мужчина, спросил: "А ты смогла бы работать без своих тряпок?" Я обалдела: это ведь был гвоздь программы, то, за что меня покупали! Но фраза зацепила, я задумалась. Правда: смогла бы?..

Фото: vk.com/svadbastella

Через несколько лет, когда я уже начала выезжать из города, посещать разные семинары, я действительно выросла из всех тех тряпок: мне перестало быть интересно в таком образе, я уже не видела в нем изюминки. Я поняла, что праздник не в этом.

Как-то раз меня позвала провести праздник компания, с которой мы гуляли лет пять назад, когда у меня еще были костюмы и баулы. Я пришла к ним: у меня в зале проектор, на экране – свадебный репортаж для молодоженов, я провожу интеллигентные конкурсы. А люди, представьте себе, остались недовольны! Им нужна была тетка с баулами, которой я перестала быть. Теперь ко мне идут новые люди, я работаю для другой публики.

Думаю, сегодня классический тамада востребован только на периферии, в маленьких городках, в области. Там это развито.

Я знаю один форум, где общаются именно не ведущие, а те, классические, кто с баяном, с реквизитом. Одна тамада написала там историю о том, как ее пригласили в Москву на свадьбу гостем. Свадьбу вел молодой мальчик, у которого, естественно, не было никакого реквизита и пошлых шуток. Ее закидали вопросами: "Таня, скажи! Ну как это было? Это было отвратительно? Это было ужасно?" А она была в шоке и, видимо, с удивлением для самой себя ответила: "Да я не могу сказать, что было плохо. Мне понравилось, что нас не напрягали, не мучили, не дергали. Я могла пообщаться с родственниками, которых давно не видела". Эта женщина писала, что чувствовала себя на той свадьбе легко и свободно. При этом не скучала: ей было интересно.

Она описывала разные лайтовые моменты, которыми ведущие сегодня развлекают гостей на свадьбе. Из того, что она приводила в пример, я тоже многое использую в своей работе. Все на форуме возмутились, начали писать: "О, ну конечно, вот мы-то пашем, а он просто вышел и все, даже не напрягся!" А я теперь уверена, что праздники нужно вести именно так: не напрягая и не напрягаясь.

Фото: vk.com/svadbastella

Раньше я покупала свадебные программы на семинарах у сценаристов. А недавно посетила тренинг "Конструктор конкурсов", на котором преподали специальную методику по сочинению конкурсов. Так что теперь могу сама программу набросать.

Среди конкурсов, которые я провожу, – это, например, флешмоб для девушек. Я задаю вопрос "Какой самый короткий путь к сердцу мужчины?", получаю привычный ответ "Через желудок", а затем мы в шуточной форме заучиваем танец. Мы "рубим салат", "режем бутерброды", "выносим холодец" и так далее. Получается красиво.

Фото: vk.com/svadbastella

На следующей неделе я еду в Волгоград на слет ведущих. Будут выступать представители лучших агентств Москвы. Поделятся своими наработками. Я стараюсь хотя бы раз в год вкладывать деньги в такие вещи.

Я – женщина-ведущий и не очень себе представляю, как может быть по-другому. У меня бывают даже клиенты, которым принципиально, чтобы их свадьбу вела женщина. А в городе, где я жила раньше (там живет чуть меньше чем полмиллиона людей), вообще все, кто работает тамадой, – женщины. Я позиционирую себя как добрая хозяйка, к которой пришли гости. Во главе угла – молодожены, которым я помогаю веселиться. Но сама как гвоздь программы не выступаю. Я повар, который помогает подготовить праздник".



P.S. Свадьба - это прекрасно. Счастья, здоровья!



Анна Теплицкая