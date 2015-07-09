МТПП возобновляет конкурс "Московское качество"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Московская торгово-промышленная палата возобновляет городской конкурс "Московское качество", об этом на пресс-конференции, которую транслировало m24.ru, сообщил президент МТПП Михаил Кузовлев.

По его словам, главная задача конкурса – в популяризации товаров и услуг, произведенных в России и реализуемых в Москве.

"Конкурс будет поделен на несколько блоков. Первый из них пройдет с июля по октябрь 2015 года, тематика - продовольственные товары и торговые сети", - сказал Кузовлев.

Голосование будет проходить на официальном сайте Московской торгово-промышленной палаты. Москвичи смогут выбрать лучших производителей и оценить качество работы торговых сетей.

Президент МТПП добавил, что первичный список товаров для голосования составлен на основе исследований потребительского рынка.

Также Кузовлев добавил, что впервые пройдет при поддержке МГД. "Я уверен, что Московская городская Дума окажет поддержку в проведении и продвижении конкурса, так как он очень важен как для предпринимателей города, так и для самих жителей", – добавил старший вице-президент МТПП, депутат Владимир Платонов.

Добавим, что в городе также проходит конкурс "Московские мастера", в 2015 году он проходит в восемнадцатый раз. В этом году прошли соревнования среди специалистов по охране труда, поваров, машинистов автокранов и машинистов башенных кранов, электросварщиков ручной сварки и маляров.