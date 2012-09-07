В Москве назвали победителей конкурса "Новая детская книга"

Фото: "ИТАР-ТАСС"

В пятницу, 7 сентября, подведены итоги третьего ежегодного литературного конкурса "Новая детская книга". Главной задачей мероприятия является популяризация творчества детских и юношеских писателей.

Жюри, в состав которого вошли гендиректор издательства "Росмэн" Борис Кузнецов, кинорежиссер Владимир Грамматиков, телеведущая Ольга Шелест, сценарист и режиссер-мультипликатор Сергей Серегин, писательница Марина Дружинина, определили победителей в нескольких номинациях, сообщает РИА Новости.

Так, Анастасия Орлова из Ярославля заняла первое место в категории "Веселые истории". Ее перу принадлежит сборник стихотворений "Ниточка" и миниатюры "Обожаю ходить по облакам". За оригинальный сюжет награждены Юлия и Константин Снайгала из Омска – авторы сборника рассказов "Сказки Московского зоопарка". Фантастическая повесть "Пещеры голубой жемчужины" Игоря Свиньина из Челябинской области лидировала в номинации "Будущий бестселлер: версия книжной торговли".

С авторами-победителями издательство "Росмэн" заключило контракт на публикацию произведений.

Петербуржец Михаил Метс с мини-романом "Приключения дома номер тринадцать" и Алексей Ерошин из Бердска Новосибирской области со сборником стихов "Хочу в Мадрид!" заслужили признание читателей в общем голосовании.

Отметим, что победителям конкурса "Новая детская книга" дается уникальная возможность представить свои произведения широкой читательской публике. Лучшие литературные работы публикуются в сборнике "Современные писатели – детям" или же издаются в качестве самостоятельных произведений.