"Арт-битва снеговиков" пройдет в Москве

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

"Арт-битва снеговиков" пройдет 12 февраля на Площади парадов Московского дворца пионеров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участники будут лепить необычные снежные фигуры, также их ждут мастер-классы и анимационные программы. В 11:30 начнется регистрация участников, откроется конкурс в 12:00, а победителей объявят в 15:30. Мероприятие состоит из двух конкурсов, причем принять участие можно сразу в обоих.

Первый – конкурс лепки из снега "Арт-битва снеговиков". Второй – конкурс поделок "Экоснеговичок". В нем могут участвовать работы, выполненные в любой технике из натуральных материалов.

Победителей будут оценивать в пяти номинациях: "Снеговик-хохотун", "Самый милый снеговичок", "За творческий подход", "Экоснеговичок" и "Симпатия жюри". Выставка работ продлится до 9 февраля.