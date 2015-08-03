В столице появятся еще 800 летних кафе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столице объявлен конкурс на разработку 2-й очереди проектов размещения летних кафе. Согласно проекту, в городе появится еще 800 подобных точек, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, кафе установят по всей Москве, за исключением присоединенных территорий. Начальная цена контракта составляет 40,59 миллиона рублей. Заявки принимаются до 24 августа, а итоги конкурса подведут 31 августа.

В апреле уже прошел аналогичный конкурс на разработку проектов для двух тысяч летних кафе. Число их в столице растет ежегодно. В этом году их количество выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Экономический кризис не повлиял на стремление предпринимателей воспользоваться возможностями летнего периода, отмечают в департаменте торговли и услуг.

Новые требования к летним кафе

По словам главы департамента Алексея Немерюка, в городе также открываются так называемые стоячие кафе. Этим летом могут появиться от 100 до 200 таких заведений. Они разместятся там, где тротуары сильно заужены, обеспечить посадочные места невозможно.

Напомним, власти разработали новые правила размещения летних кафе на территории города. Так, владельцам сезонных (летних) кафе запретили размещать общепиты в 5 метрах от подземных переходов и в 10 метрах от остановок общественного транспорта. Не допускается также размещать кафе на крышах жилых домов.

Кроме того, при обустройстве сезонных кафе не допускается использование шатров, дачной, садовой и интерьерной мебели. Также запрещено использование рекламы, не относящейся к деятельности сезонного летнего кафе.