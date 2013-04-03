Первый российский чемпионат бород и усов пройдет в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

6 апреля в Москве в клубе "Мастерская" в рамках празднования Дня бородача пройдет первый российский чемпионат бород и усов. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.

Чемпионаты бород и усов ежегодно проходят по всему миру. В России подобное мероприятие пройдет впервые. На нем определятся победители, которые в дальнейшем будут представлять нашу страну на соревнованиях мирового уровня.

Российский этап будет проводиться по шести категориям: естественная борода, естественные усы, стилизованная борода, стилизованные усы, Fake-борода и Fake-усы, сделанные из бумаги или подручных материалов. В двух последних категорях могут принять участие не только мужчины, но и женщины, проявившие свою креативность и дизайнерские навыки изготовления и приклеивания бороды и усов. Победители будут награждены ценными призами.

В рамках чемпионата будет работать ярмарка, мастерская искусственных усов. Посетители смогут посмотреть фотографии и видео с крупнейших мировых чемпионатов бород и усов. Также состоится мастер-класс по уходу за бородой. А завершится мероприятие выступлением группы Crazy Gypsies.

Вход свободный.