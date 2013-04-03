Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля 2013, 17:04

Культура

Первый российский чемпионат бород и усов пройдет в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

6 апреля в Москве в клубе "Мастерская" в рамках празднования Дня бородача пройдет первый российский чемпионат бород и усов. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.

Чемпионаты бород и усов ежегодно проходят по всему миру. В России подобное мероприятие пройдет впервые. На нем определятся победители, которые в дальнейшем будут представлять нашу страну на соревнованиях мирового уровня.

Российский этап будет проводиться по шести категориям: естественная борода, естественные усы, стилизованная борода, стилизованные усы, Fake-борода и Fake-усы, сделанные из бумаги или подручных материалов. В двух последних категорях могут принять участие не только мужчины, но и женщины, проявившие свою креативность и дизайнерские навыки изготовления и приклеивания бороды и усов. Победители будут награждены ценными призами.

В рамках чемпионата будет работать ярмарка, мастерская искусственных усов. Посетители смогут посмотреть фотографии и видео с крупнейших мировых чемпионатов бород и усов. Также состоится мастер-класс по уходу за бородой. А завершится мероприятие выступлением группы Crazy Gypsies.

Вход свободный.

История вопроса

День бородача уходит корнями в далекое прошлое. Его начали отмечать 6 апреля 1772 года, когда Екатерина II отменила пошлину на ношение бороды, которую в 1698 ввел на Руси Петр I.

Сайты по теме


конкурсы чемпионаты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика