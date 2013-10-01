МЧС России снимет видеоролики о правилах противопожарной безопасности

Фото: M24.ru

МЧС России объявило открытый конкурс на проведение информационной кампании по правилам противопожарной безопасности в период новогодних праздников.

Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Подрядчикбудет должен осуществить запись аудио- и видеороликов, а также изготовить плакаты. Вся продукция должна содержать основные правила безопасного поведения во время Нового года. Предполагается, что спасатели расскажут, как правильно обращаться с пиротехникой.

Трансляция видеороликов будет осуществляться на экранах в местах массового скопления людей, в том числе в крупных развлекательных и торговых центрах по всей России. Кроме того, аудиозаписи выйдут в эфир радиостанций.

Форма подачи информации может быть самой разной, в том числе и в форме песни. Работы над данным проектом должны быть завершены до ноября 2013 года.

Максимальная цена контракта составляет 4 миллиона рублей.