Победительницей конкурса "Мисс Вселенная - 2013" стала мисс Венесуэлы

Красавица из Венесуэлы стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"

"Мисс Вселенной-2013" стала представительница Венесуэлы Габриэла Ислер. Корону победительнице вручила "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо.

В полуфинале приняли участие девушки из 16 стран. Эльмира Абдразакова, представлявшая нашу страну, к сожалению, не смогла пройти в финал.

Финалистки под сопровождение группы Panic! At the disco продефилировали в купальниках. После дефиле жюри во главе с американским фронтменом Aerosmith Стивеном Тайлером выбрало десять девушек из Испании, Филиппин, Великобритании, Индии, Бразилии, США, Украины, Эквадора, Венесуэлы, Доминиканской Республики.

В столице прошел финал конкурса "Мисс Вселенная - 2013"

10 лучших выступили в вечерних платьях. В пятерку финалисток вошли представительницы Эквадора, Бразилии, Испании, Филиппин и Венесуэлы.

После этого девушки ответили на вопросы судей. После чего и было названо имя победительницы.

Россия принимала конкурс "Мисс Вселенная" впервые. Всего в конкурсе участвовали 86 девушек из разных стран мира.

В борьбе за корону принимают участие не только красавицы Франции, Финляндии, Дании, Чехии, Швеции и других европейских стран, но и самые очаровательные жительницы Анголы, Эфиопии, Габона, Эквадора и прочих экзотических уголков земного шара. Кроме того, в соревновании за титул, конечно, примут участие девушки из США, Аргентины, России, Украины.