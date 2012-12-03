Как москвичи готовятся к концу света

С приближением 21.12.12 во всем мире нарастает ажиотаж вокруг так называемого конца света. Московские производители подземных бункеров завалены заказами.

Зачастую клиенты просят переоборудовать подвалы: провести систему вентиляции и очистки воздуха, установить взрывозащитные двери и прочее оборудование. В таких убежищах можно на время укрыться в случае ядерной войны, землетрясения, наводнения. В интернете можно найти советы, какие вещи лучше приготовить на случай катаклизмов. Наиболее популярным набором является гречка, тушенка, водка, медикаменты, нож и компас, мыло, веревка, спички.

Одни говорят о том, что на землю обрушится метеорит, другие думают, что человечество снова ждет всемирный потоп. Есть мнение, что конец света 21 декабря напророчил некий буддийский монах. "Я слушал о таких пророчествах, это нонсенс. Эти пророчества не имеют смысла, люди могут расслабиться и быть уверены на 100%, что конца света не произойдет", – говорит учитель Московского буддийского центра имени Ламы Цонкапы Геше Джампа Тинлей.

Ученые тоже скептически смотрят на вероятность фатальных для земли событий. Специалисты утверждают, что самым ярким событием зимы станет зимнее солнцестояние – парада планет не предвидится, также как извержения вулканов и цунами.

Между тем депутаты Госдумы призывали российские СМИ отказаться от освещения темы конца света во избежание массовой паранойи. Парламентарии направили руководителям федеральных телеканалов открытое письмо.

Ажиотаж вокруг глобальной катастрофы, которая якобы произойдет 21 декабря 2012 года, связан с тем, что ученые обнаружили на раскопках один из древнейших календарей цивилизации майя. Календарь был рассчитан на полтора тысячелетия вперед и заканчивается именно 21.12.12. На самом деле, майя исчисляли этапы существования цивилизаций по 5125 лет, и в текущем месяце заканчивается очередной, 13-й этап, начавшийся 11 августа 3114 года до Рождества Христова. Ученые уверяют, что в письменах майя никогда не содержалось предсказаний конца света.

Между тем человечество уже много раз ошибалось в своих фатальных предсказаниях. Так, в 1900 году в Российской Империи около ста адептов секты "Красная Смерть" совершили ритуальное самосожжение, ожидая крушения мира. В 1967 году, по предсказанию датской секты Церковь Ортон Дана Андерса Йенсена, должна была произойти ядерная война. В 1980 году подобный исход цивилизации предсказывала бахаистская секта Леланда Дженсена и Чарльза Гейнза, соорудивших убежища в горах США. В 1993 году адепты украино-российской секты "Белое Братство" Марины Цвигун, объявившей себя Марией Дэви Христос, собирались совершить самосожжение.

В Уганде последователи секты "Движение за возрождение десяти заповедей" конец света сначала ждали в 1995 году, однако затем перенесли на 2000-й. В результате несколько сотен человек сожгли себя заживо. В 2008 должен был произойти конец света, который прогнозировала секта Петра Кузнецова. В ожидании этого события адепты заперлись в пещере в Пензенской области. В 2011 году миру "грозила" катастрофа, о которой говорил американский популярный проповедник Гарольд Кэмпинг.

Стоит отметить, что многие псевдохристианские секты основывают свои прогнозы о конце света на части Евангелия от Иоанна, которая называется Откровением Иоанна Богослова, или Апокалипсисом. В этой, заключительной части Нового завета говорится о втором пришествии Иисуса Христа на Землю. Согласно тексту евангелиста, этому событию будут предшествовать войны и катаклизмы.