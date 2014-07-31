На "Культ-пикнике" в парке "Дружбы" научат скрапбукингу и хип-хопу

Фото: М24
В парке "Дружбы" Северо-западного административного округа 2 и 3 августа организуют "Культ-пикник". На территории будут работать галерея, планетарий, тематические павильоны для презентаций, лекторий, творческие мастерские, читальня и летний кинотеатр. Гости смогут записаться в творческие коллективы и познакомиться с деятельностью учреждений культуры округа.
Для посетителей мобильного планетария, купол которого установят в парке в эти выходные, подготовят тематические интерактивные лекции, экспозиции музеев имени Маяковского, Есенина, Пушкина и Цветаевой.
На открытом пленэре запланированы научные беседы, литературные чтения, творческие встречи с писателями, деятелями культуры и искусства. Лекции будут читать психологи, культурологи и историки. Для тех, кто хочет творить, организуют мастер-классы по оригами, скрапбукингу и изготовлению декоративных украшений. Любителям литературы придутся по душе стеллажи с книгами, которые установят для буккросинга. Углубиться в роман можно в одной из уличных читален.
В кинотеатре под открытым небом можно будет посмотреть мультфильмы, ретроспективные ленты, семейное кино и работы молодых режиссеров. На танцевальной площадке будут учить аргентинскому танго, сальсе, фламенко и хип-хопу.
На главной сцене парка детям покажут спектакль, а взрослых порадуют концертом. Здесь же состоится творческая встреча с композитором Георгием Гладковым. Вечером в программе – выступления артистов уличного театра "Высокие братья" и Театра Оперетты.
Пройдет в парке и перформанс "Рояль в кустах", организаторы которого обещают живые концерты джазовых и классических пианистов.
Узнать о том, какие культурные учреждения работают в САО можно будет в презентационной зоне. Там посетителям расскажут про окружные культурные центры, музыкальные школы, дворцы культуры, библиотеки. В понравившиеся кружки и секции можно записаться на месте.
"Культ-пикник" начнется в 12.00 и завершится в 21.00.
Дни культурыМероприятия пройдут в рамках Дней культуры, которые являются частью фестиваля "Лучший город Земли".
Дни культуры проходят в столице с июля по август в рамках Года культуры в России. Участники проекта – библиотеки, художественные школы, театры, находящиеся в ведении департамента культуры. Москвичи смогут узнать новое о культурной жизни в округе и записаться в понравившееся учреждение.
По словам руководителя департамента культуры Москвы Сергея Капкова, приоритет отдается развитию культуры на периферии, где наблюдается дефицит культурных учреждений.
Сайты по теме