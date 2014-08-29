Презентация документального фильма о "Ночных снайперах" пройдет в Москве

"Ночные снайперы". Фото: пресс-служба группы

В летнем кинотеатре "Пионер" Парка Горького состоится презентация документального фильма Unplugged с акустического концерта "Ночных снайперов" в Arena Moscow, который прошел в марте.

Unplugged (в переводе с английского "акустический") – это еще и название музыкальной программы, которую "Снайперы" представили поклонникам в расширенном составе. Помимо соло-гитариста Дениса Жданова, бас-гитариста Сергея Макарова и барабанщика группы Дмитрия Горелова в концерте приняли участие приглашенные музыканты Александр Диковский (труба), Роман Шилепин (саксофон, перкуссия), Дмитрий Туманов (баян), Алексей Зленко (виолончель) и Максим Ляпин (пианино).

"Наша история характерна тем, что началась именно с акустики как таковой. Так что мне не составило никакого труда вернуться к истокам. Я придумала программу из самых ранних песен, хитов и тех песен, которые пульсируют во мне сейчас", - рассказала лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина.

В итоге сформировали довольно разноплановый плей-лист для концерта. В него попали акустические композиции, написанные в середине 1990-х, и песни, относящиеся к зрелому уже более электрическому звучанию "Снайперов".

По словам режиссера фильма Елизаветы Канунниковой, в картину вошли самые интересные моменты концерта: от подготовки до выступления. Зрители увидят, как музыканты настраивают инструменты, как подбадривают друг друга шутками, как выкладываются на сцене.

Благодаря съемкам на ручную камеру создается эффект присутствия зрителя в гримерке или в концертном зале. Канунникова снимала группу во время саундчека и во время самого выступления в режиме live.

"Увидеть артиста за работой, в неформальной обстановке всегда безумно интересно. Такие моменты еще больше раскрывают личность артиста, иногда показывают его с неожиданной стороны", - отметила Елизавета Канунникова.



Unplugged – не первая документальная работа Канунниковой. Она уже снимала фильмы о рок-фестивалях и крупных концертах отечественных музыкантов. В ее послужном списке – работа с Найком Борзовым, Ярославом Малым из групп "Токио" и "Мачете", а также с группа "Би-2" и Tesla Boy.

Фильм Unplugged покажут 10 сентября. Начало в 21.00.