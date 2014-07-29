"Новая Земфира" возвращается на сцену после восьми месяцев перерыва

Фото: www.tatyanazykina.ru

Певица Татьяна Зыкина, которую критики в прошлом часто сравнивали с Земфирой, 8 августа даст сольный концерт в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте певицы. Исполнительница песен собственного сочинения не выходила на сцену восемь месяцев.

Первое выступление Зыкиной после затяжного периода тишины состоялось 26 июля в питерском клубе "Центральная станция". 8 августа певица планирует выступить в столичном клубе "Б2" на Большой Садовой. По словам самой Татьяны Зыкиной, у этого выступления нет никакой особой концепции. "Просто мы со зрителем соскучились друг по другу, – объяснила она, рассказав, что вопросы о новых концертах ей неоднократно задавали в социальных сетях.

На концерте певица исполнит композиции со своих старых альбомов, выходивших в 2009-2011 годах: "Ощущение реальности", "Другая глубина", "Пиано-весна", "Я и мои ожидания". Прозвучат со сцены и новые песни, которые уже могли оценить пользователи интернета и гости прошлогодних концертов Зыкиной.

Впрочем, хотя специальной программы исполнительница не обещает, по ее словам, без скромных сюрпризов концерт все-таки не обойдется.