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Культура

29 июля 2014, 19:32

"Новая Земфира" возвращается на сцену после восьми месяцев перерыва

концерты Татьяна Зыкина

Фото: www.tatyanazykina.ru

Певица Татьяна Зыкина, которую критики в прошлом часто сравнивали с Земфирой, 8 августа даст сольный концерт в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте певицы. Исполнительница песен собственного сочинения не выходила на сцену восемь месяцев.

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Первое выступление Зыкиной после затяжного периода тишины состоялось 26 июля в питерском клубе "Центральная станция". 8 августа певица планирует выступить в столичном клубе "Б2" на Большой Садовой. По словам самой Татьяны Зыкиной, у этого выступления нет никакой особой концепции. "Просто мы со зрителем соскучились друг по другу, – объяснила она, рассказав, что вопросы о новых концертах ей неоднократно задавали в социальных сетях.

На концерте певица исполнит композиции со своих старых альбомов, выходивших в 2009-2011 годах: "Ощущение реальности", "Другая глубина", "Пиано-весна", "Я и мои ожидания". Прозвучат со сцены и новые песни, которые уже могли оценить пользователи интернета и гости прошлогодних концертов Зыкиной.

Впрочем, хотя специальной программы исполнительница не обещает, по ее словам, без скромных сюрпризов концерт все-таки не обойдется.

История "Новой Земфиры"

Татьяна Зыкина родом из Ижевска. Сочинением песен она занялась еще в 1999 году, а первый альбом "Под бельем" был записан в 2002 году, но официально так и не был выпущен. Позже записи Зыкиной, размещенные в интернете, попали к журналисту и пиарщику Александру Кушниру, который в 2007 году помог Татьяне Зыкиной организовать первое выступление в столице. Два года спустя появился первый официальный альбом "Ощущение реальности".

После выхода дебютного диска Зыкину стали сравнивать с Земфирой. Возникали даже слухи, что авторство песни "Город в котором" на самом принадлежит легенде женского рока. Отмечали критики и схожесть стиля дебютантки с имиджем Земфиры.

В 2010-2011 годах исполнительница записала еще три альбома: "Другая глубина", "Пиано-весна" и "Я и мои ожидания". Изначально Зыкина работала в жанре поп-рока, но уже на втором альбоме перешла к электронной музыке, а позже акцентировала внимание на акустике.

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