Финальная вечеринка фестиваля #TechnoMakesSense пройдет в Powerhouse

Nikita Zabelin. Фото: vk.com/nzabelin

30 января в клубе Dewar's Powerhouse состоится финальный концерт техно-фестиваля #TechnoMakesSense. Фестиваль прошел в январе по всей России: в Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

На вечеринке будут живые выступления от омского продюсера Unbalance и рижского музыканта и диджея Andrei Oid. Свои диджей-сеты представят участник последней московской Boiler Room Nikita Zabelin, резидент клуба "Monastereo" Stef Mendesidis и обосновавшаяся в Москве диджей Karolina BNV.

Начало – в 23.00, вход – 300 рублей, 21+. Обладателями футболок #TechnoMakesSense вход свободный.

[html]

[/html]