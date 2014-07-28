Квартирник SunSay пройдет на крыше в парке "Сокольники"

SunSay. Фото: М24

Квартирник группы SunSay состоится 14 августа. Музыканты выступят на крыше кафе в парке "Сокольники". В программе - фанк, фьюжн, рэгги, фолк и соул.

В перерывах между песнями посетители смогут пообщаться с музыкантами, сообщили организаторы.

Украинская группа SunSay основана бывшим лидером и вокалистом 5'nizza Андреем Sun Запорожцем. SunSay выступают составами от двух до девяти человек. Концерты SunSay посещали Земфира и музыканты "Океан Эльзы".

Ребята из SunSay предпочитают записывать композиции с неизвестными музыкантами, отказываясь от дуэтов с поп-звездами.

Начало в 20.30 на крыше кафе "Море внутри". Билеты – от 1000 рублей.