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Культура

26 июня 2013, 17:15

Концерт "Дельфина" пройдет в клубе "Б2"

концерты рок Дельфин Б2

Фото: b2club.ru

В пятницу, 28 июня, в клубе "Б2" пройдет концерт "Дельфина".

Настоящее имя музыканта - Андрей Лысиков. Его творческая карьера началась в 1989 году, когда была организована группа "Дубовый Гаайъ". В 1991 году она дала свой первый и последний концерт, и позднее "Дельфин" присоединился к скандальной хип-хоп группе "Мальчишник".

В период с лета 1992 по осень 1993 года "Дельфин" возвращается в "Дубовый Гаайъ" и занимается записью трех альбомов. По стилю проект представлял собой альтернативный рок, смешанный с рэпом. Осенью 1994 года "Мальчишник" записывает новый альбом под названием "Кегли", который упрочил скандальную славу группы и погрузил коллектив в андерграунд.

В 1996 году Лысиков покидает "Мальчишник", закрывает проект "Дубовый Гаайъ" и начинает работу над двумя проектами, один из которых - "Мишины Дельфины". В рамках проекта вышел всего один альбом "Игрушки" и состоялся один концерт. В июне 1997 года Лысиков завершил запись материала второго проекта, Dolphin, и выпустил пластинку под названием "Не в фокусе".

В этом же году "Дельфин" записывает новый альбом "Глубина резкости". На телевидении стали показывать его клипы на песни с альбома, и популярность певца быстро возросла. В 2000 году он выпустил концертный альбом "Я буду жить" и студийный - "Плавники", после чего вышел альбом "Ткани", в котором музыкант впервые не использовал семплы. Следующая пластинка, "Звезда", была выпущена в 2004 году и стала одной из самых коммерчески успешных.

Шестая по счету пластинка "Юность" вышла 22 ноября 2007 года и содержала 14 новых песен "Дельфина", записанных им после трехлетнего перерыва. Седьмой альбом называется "Существо". Альбом было решено разделить на две части, и обе они были выложены в открытый доступ, после чего альбом был издан на CD-диске.

Андрей Лысиков является лауреатом молодежной премии "Триумф" 2000 года в номинации "Поэтический гений", премии MTV RMA 2004 года.

Начало – в 21.00. Стоимость билетов – от 900 рублей.

Напомним, билеты на концерты вы можете купить на нашем сайте.

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