Les Chevals: "Мы лишь хотели заработать на поездку в Испанию"

Фото: facebook.com/pages/Les-Chevals/147635891970670

14 июля Парк искусств "Музеон" отметит свой день рождения "Фестивалем шагающих оркестров", в рамках которого выступят известные отечественные и зарубежные брасс-коллективы. Особенность таких оркестров в том, что в их музыке, как правило, используются только медные духовые инструменты.

Однако французский оркестр Les Chevals пошел дальше и разбавил традиционные духовые звуком морских раковин. Своим вдохновителем они считают известного американского джазмена Стива Турре - он стал первым, кто решился играть джаз на морских раковинах. По мнению музыкантов из Les Chevals, благодаря этому древнему народному музыкальному инструменту их звук приобрел индивидуальность. Именно этот самый звук в свое время "зацепил" известного американского музыканта Ленни Кравица настолько, что он позвал французский оркестр сопровождать его в турне.

Музыканты из Les Chevals рассказали корреспонденту М24.ru о Ленни Кравице, брасс-музыке и особом звучании морских раковин.

- Представьтесь и расскажите о вашем брасс-оркестре.

- Priviet! Мы – Les Chevals, известный брасс-оркестр из Парижа, играющий на морских раковинах. Мы существуем с 1998 года. Все началось с того, что мы с друзьями решили выступать на улицах, чтобы заработать немного денег и поехать в Испанию и Португалию.

- Как появилась идея смешать духовые с морскими раковинами?

- У нас были три морские ракушки, и мы подумали, что было бы неплохо сыграть на этих странных "инструментах" на улицах. Это необычно и красиво визуально. Тем более мы были знакомы с творчеством американского джазмена Стива Турре, который играет на морских ракушках. По сути, они - один из первых духовых инструментов, поэтому люди знакомы с этой техникой с древности. Но тогда ракушки использовались в качестве предупредительного сигнала, либо в культе некоторых религий.

Фото: facebook.com/pages/Les-Chevals/147635891970670

- Как игра на морских раковинах влияет на звук?

- Звук ракушек очень сладок, но он может быть громким. Таким образом, мы можем смешать его с другими духовыми и ударными. Мы можем переключаться с современной музыки – фанка, афробита и хаус-музыки, к этнике – музыке тихоокеанских островов и африканских племен. Либо использовать все инструменты вместе, что дает особую окраску нашей музыке. В этом наша индивидуальность. Мы, кстати, не знаем, существуют ли еще брасс-оркестры, играющие на морских раковинах.

- Вы сопровождали в туре самого Ленни Кравица. Это был интересный опыт?

- Ленни Кравиц услышал нас на пляже в Багамах. Его друг поставил наш CD. Ленни очень понравилось звучание морских раковин, поэтому он попросил своих продюсеров связаться с нами и пригласить в тур по Европе в 2009 году. Таким образом, мы сыграли в шести странах – Испании, Португалии, Швейцарии, Нидерландах, Боснии и Италии. Это был колоссальный опыт! Мы играли каждую ночь на больших футбольных стадионах или в огромных концертных залах перед очень большим количеством людей.

- А какое впечатление произвел на вас сам Кравиц?

- Ленни и его команда всегда были очень дружелюбны. Мы до сих пор поддерживаем контакт с ними.

- Вы впервые принимаете участие в российском фестивале? Есть какие-то ожидания или опасения?

- Мы впервые приезжаем в Россию полным составом. Однако некоторые участники Les Chevals уже были в Москве и Питере с другими группами. Мы надеемся, что русским понравится наша музыка. В любом случае, мы уверены, что концерт будет экзотическим не только для русских слушателей, но и для нас!

Фото: facebook.com/pages/Les-Chevals/147635891970670

- Я не могу сказать, что брасс-музыка пользуется большой популярностью в России. Как обстоят дела в других странах?

- Во Франции современные духовые оркестры начали набирать популярность около 15 лет назад. Первыми стали CQMD, которые ориентировались на американскую брасс-музыку Нового Орлеана, например The Dirty Dozen Brass Band. Ежедневно рождаются и умирают брасс-оркестры. Теперь каждый фестиваль нанимает их, чтобы играть на сцене и в середине толпы. Сейчас существует много брасс-коллективов – профессионалов и нет.

- Брасс-музыка – для кого она? Для широкой аудитории или узкого круга ценителей?

- Брасс-музыку может слушать каждый. Это не стиль, а звук. Есть фанк, регги, ска, балканская музыка, сальса, техно… Брасс-оркестр может играть все и везде – на улицах, в клубах, на сцене. Ты чувствуешь себя свободным, а это лучшее для музыки.