Трансляция концерта: "Мир замер в ожидании чуда" в исполнении струнного квартета

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В среду в Доме Гоголя на Никитском пройдет "Ночь перед Рождеством", гости познакомятся с греческими традициями празднования. Посетителям покажут "Вечера на хуторе близ Диканьки", проведут тематическую экскурсию и представят концертную программу. Вечер завершится выступлением струнного квартета "Divertimento": прозвучат вальсы и польки Штрауса и разные рождественские композиции.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 22.00.