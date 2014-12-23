Трансляция концерта: "Мир замер в ожидании чуда" в исполнении струнного квартета

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В среду в Доме Гоголя на Никитском пройдет "Ночь перед Рождеством", гости познакомятся с греческими традициями празднования. Посетителям покажут "Вечера на хуторе близ Диканьки", проведут тематическую экскурсию и представят концертную программу. Вечер завершится выступлением струнного квартета "Divertimento": прозвучат вальсы и польки Штрауса и разные рождественские композиции.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 22.00.
- Когда: 24 декабря
- Кто: струнный квартет "Divertimento"
- Что: концерт рождественской музыки
- Кому смотреть: желающим поднять себе настроение