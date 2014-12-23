Трансляция концерта: барочные композиции в программе "Зимняя сказка"

Фото: ТАСС/Яцина Владимир

Для своего концерта в Культурном центре "Покровские ворота" участники ансамбля старинной музыки "La Villa Barocca" выбрали произведения, воплощающие новогоднее настроение. Будут исполнены духовные кантаты, камерные пьесы, барочный танец и написанная специально для ансамбля современная композиция. Клавесин, орган, флейта, фагот и арфа в опытных руках оживят для слушателей чистоту белого снега и праздничность городских огней.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 19.30.