Дэт-метал группа Cannibal Corpse даст сольный концерт

Фото: cannibalcorpse.net

11 октября в "Главclub" состоится концерт дэт-метал группы Cannibal Corpse. Коллектив исполнит любимые всеми хиты. Концерт пройдет в рамках российского тура – музыканты также посетят Санкт-Петербург, Краснодар, Ростове-на-Дон, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Омск.

Американская метал-группа Cannibal Corpse была основана в 1988 году – объединились музыканты из двух распавшихся групп: Tirant Sin и Beyond Death.

Первоначально Cannibal Corpse вдохновлялись такими трэш-метал-группами, как Slayer, Kreator и Sodom. Обложки альбомов и тексты песен группы связаны со смертью, насилием, извращениями, фильмами ужасов, зомби и людоедством, за что группа постоянно подвергается жесткой критике. Зачастую выпуск альбомов Cannibal Corpse задерживался, а их продажа запрещалась во многих странах.

Всего на счету Cannibal Corpse 12 студийных альбомов, а количество продаж во всем мире еще в 2003 году было более миллиона копий.

Начало концерта - в 20.00, стоимость билетов - от 1800 рублей.

$2