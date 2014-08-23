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Культура

23 августа 2014, 11:28

IDM-дуэт Plaid презентует в столице последний альбом Reachy Prints

концерты электронная музыка Plaid IDM

The Plaid. Фото: Страница группы в Facebook

4 сентября в клубе "16 тонн" выступит электронный дуэт Plaid. Музыканты представят свой последний альбом Reachy Prints. Участники группы Эндрю Тернер и Эд Хендли являются резидентами известного электронного лейбла Warp, где в сентябре выйдет первый за последние 13 лет альбом Aphex Twin.

Plaid начали изучать новые возможности синтезаторов еще в начале 1990-х, но известность пришла к ним в 2001 году с альбомом Double Figure. После этого коллектив стали приравнивать к таким известным IDM-группам, как Autechre, µ-Ziq и тот же Aphex Twin.

После пластинки Spokes 2003 года Эндрю и Эд забросили работу над новым материалом и стали заниматься аудиовизуальным проектом Greedy Baby вместе с художником Бобом Джароком, а также писали музыку для фильмов и аниме.

За свою карьеру Plaid выпустили 10 студийных альбомов, последний из которых Reachy Prints вышел в мае 2014 года. Пластинка дебютировала в британском Топ-100 чарте.

IDM или Intelligent Dance Music дословно переводится как "Интеллектуальная танцевальная музыка". Основоположники жанра - Autechre и Aphex Twin. Их эксперименты с музыкой привели к рождению стиля, не имеющего границ. Среди основных лейблов - Ninja Tune, Warp Records, Rephlex Records, Planet Mu.

Начало - в 21.00, стоимость билетов - от 800 рублей.

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