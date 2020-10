Африканцы Die Antwoord приедут на KUBANA

Die Antwoord. Фото предоставлено пресс-службой KUBANA

Музыкальный фестиваль KUBANA, который с 14 по 19 августа пройдет на берегу Черного моря, объявил нового участника. На фестиваль приедет эксцентричная южноафриканская группа Die Antwoord, известная своими неординарными клипами, зажигательными треками и взрывными шоу.

Die Antwoord – рейв-команда, которая состоит из вокалистки с пронзительно высоким голосом Йоланди Фиссер, ее супруга рэпера Ninja и ди-джея DJ Hi-Tek.

У южноафриканских фриков – три альбома и два EP. В 2012 году вышел клип на их песню I Fink U Freeky, снятый известным фотографом Роджером Балленом.

На KUBANA обладатели яркого имиджа исполнят свои главные хиты и поразят агрессивным звуком. Услышать наверняка удастся, в том числе, треки Rich Bitch, Baby’s On Fire, Enter the Ninja.

KUBANA пройдет в поселке Веселовка с 14 по 19 августа. На фестивальные сцены поднимутся KORN, Madness, британский рокер Пит Доэрти со своей группой Babyshambles, Bastille, Bring Me The Horizon, Scooter, Volbeat, Airbourne, Dead by April, Vanilla Sky, Noize MC, НАИВ, Animal ДжаZ, "Ногу Свело!", Anacondaz, Zdob si Zdub, "Кирпичи", Louna, "Элизиум", "Приключения Электроников" и многие другие группы.

Впервые KUBANA состоялась в 2009 году. За время ее существования на фестивальные сцены выходили System Of A Down, The Prodigy, The Offspring, Guano Apes, Sum 41, Enter Shikari, "Тараканы!", "Браво", Marky Ramone и другие именитые музыкальные группы и исполнители со всего мира. В октябре этого года KUBANA была номинирована на премию European Music Awards как Best Medium-Sized European Festival ("Лучший европейский фестиваль средних размеров").





