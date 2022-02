Фото: vk.com/secondseasonmoscow

13 февраля в клубе Volta состоится концерт поп-панк группы 2nd Season, участником которой является Максим Голополосов, основатель интернет-шоу "+100500". Музыканты презентуют новое EP "Это место".

Также на сцену выйдут "Игрушки", "Тапок", Friends Will Be Friends и I''''m So Maniac.

Начало – в 16.00, стоимость билетов - от 400 рублей.

