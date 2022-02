Главные концерты 2015 года: Робби Уильямс, Muse и Die Antwoord

В следующем году в Москву приедет Робби Уильямс, Muse, Placebo и еще несколько долгожданных музыкантов. Надеемся, что вы уже запаслись заветными билетами, а если нет - изучайте совместную подборку M24.ru и интерактивной афиши KudaGo.

Die Antwoord

Музыкальные провокаторы Die Antwoord снова пакуют чемоданы для того, чтобы выдвинуться в сторону России. На этот раз это будет полноценный клубный сет, а не выступление на закрытой вечеринке.

Взорвавшие интернет-пространство в начале 2010-х, они, пожалуй, и сами не предполагали, что будут выступать на больших площадках. Музыканты характеризуют свой стиль как zef-rap. Наиболее близким смысловым аналогом южноафриканского zef в Америке является сленговое white trash - так именуют маргиналов всех мастей. Музыкальная маргинальность Die Antwoord весьма условна - при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что коллектив выдает смесь брейк-бита, хит-хопа с дабом и рэйвом.

Дата и время начала: 31 января 2015, 20.00

31 января 2015, 20.00 Место: Клуб Stadium Live, Ленинградский проспект, 80, строение 17

Клуб Stadium Live, Ленинградский проспект, 80, строение 17 ближайшее метро: "Сокол"

"Сокол" Стоимость: от 1800 рублей

Робби Уильямс

Неотразимый Робби давал в России всего один концерт в 2003 году. Затем он обещал вернуться, что и сделает в рамках большого весеннего тура Let Me Entertain You. Он стартует в Мадриде в марте и финиширует в Тель-Авиве в мае и, судя по масштабам, будет очень громким: пятьдесят тонн оборудования, громадные экраны, две сцены, сотня лучших шоуменов и армия танцоров с музыкантами. Никаких новых альбомов, только классическое и лучшее.

Возможно, название "Позволь мне развлечь тебя" просто цитирует одноименную песню Уильямса. А возможно певец не может прийти в себя после исполнения собственного репертуара на родах супруги в октябре 2014 года.

Дата и время начала: 12 апреля 2015, 20:00

12 апреля 2015, 20:00 Место: Спортивный комплекс "Олимпийский", пр-т Олимпийский, 16 строение 1

Спортивный комплекс "Олимпийский", пр-т Олимпийский, 16 строение 1 ближайшее метро: "Проспект Мира"

"Проспект Мира" Стоимость: от 2000 рублей

System of a Down

Хоррор и драма с хеппи-эндом, почти как в фильмах Тарантино - именно так видят собственное творчество участники группы System of a Down.

Жесткий звук и мощный вокал Сержа Танкяна звучит в режиме от гортанного до оперного. System of a Down называют золотым стандартом ню-метала, но они всегда уникальны.

Все пять их альбомов стали платиновыми. Их крестный папа - группа Korn. Они политически активны, борются с тоталитарным режимом и не забывают об исторической родине: тема геноцида армян Османской империей в 1915 году красной нитью проходит через все творчество SOAD. Воссоединившись после пятилетнего перерыва в 2011 году, группа вновь в мейнстриме и собирает громадные стадионы. 20 апреля они выступят в "Олимпийском" в рамках масштабного мирового тура Wake Up The Souls.

Дата и время начала: 20 апреля 2015, 19:00

20 апреля 2015, 19:00 Место: Спортивный комплекс "Олимпийский", Олимпийский проспект, 16 строение 1

Спортивный комплекс "Олимпийский", Олимпийский проспект, 16 строение 1 ближайшее метро: "Проспект Мира"

"Проспект Мира" Стоимость: от 2000 рублей

Muse

В рамках фестиваля Park Live



Долгих четыре года Москва не слышала рок-гимны Мэттью Беллами. Ожидание подходит к концу: Muse возвращаются в Россию с новым материалом и самыми громкими боевиками.

Muse определенно можно считать одной из самых узнаваемых рок-групп Британии, ведь у них на счету миллионы поклонников. На каждом концерте группы безумные спецэффекты дополняет вокал Мэттью Беллами.

Общее количество выручки от продаж шести альбомов Muse по всему миру составило около 20 миллионов долларов. В среднем по миллиону за каждый год существования группы. Правда, в 2015 эта цифра может заметно вырасти: летом английское трио планирует выпустить седьмую пластинку.

Дата и время начала: 19 июня 2015, 17:00

19 июня 2015, 17:00 Место: Стадион "Открытие арена", Волоколамское шоссе, владение 67

Стадион "Открытие арена", Волоколамское шоссе, владение 67 ближайшее метро: "Спартак", "Тушинская"

"Спартак", "Тушинская" Стоимость: от 2000 рублей

Placebo

В Россию возвращаются британские альтернативщики Placebo. В 2014 году они выступили на фестивале "Субботник" в Парке Горького, в 2015 дадут сольник в Зеленом театре. Кстати, первое российское выступление Placebo в 2001 году прошло тоже в Зеленом театре.

Тяжелые и меланхоличные Placebo с удивительной легкостью покоряют публику с разных концов света. Экспериментируя со звуком, они умудряются с выходом очередного альбома привлекать на свою сторону новых слушателей. Причем даже тех, которые раньше к творчеству группы относились скептически. Неизменным остается лишь голос Брайана Молко, тембр которого не имеет аналогов.