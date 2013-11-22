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Культура

22 ноября 2013, 12:36

Рэпер Pharell выпустил первый в мире 24-часовой клип на песню Happy

концерты клипы Daft Punk Pharell

Американский рэпер Фарелл Pharell Уильямс выпустил в свет первый 24-часовой (да, это не опечатка) клип на песню Happy. Для него был создан отдельный сайт, на котором прокрутка осуществляется по часовой стрелке. Примечательно, что время в видеоролике соответствует реальному.

Фото: 24hoursofhappy.com

Естественно, в клипе принял участие не только сам Pharell. Множество самых разных людей танцуют и напевают песню, следуя за невидимым оператором. Чтобы посмотреть на любимого артиста в клипе, нужно нажать на кружок с буквой "P" и лицом певца в нем. Всего таких моментов ровно 24.

В настоящий момент счетчик на сайте показывает, что клип посмотрели почти 450 тысяч человек. Только вот навряд ли они видели его целиком - мало того, что клип вышел этой ночью, так еще и четырехминутная песня повторяется порядка 360 раз.

Композиция Happy является заглавной темой мультфильма "Гадкий я -2", и олицетворяет собой абсолютно солнечное и безудержное веселье, идеально подходящее для прослушивания в течение всего дня!

Первыми (одними из первых) такой долгий клип позволили себе лишь Daft Punk, снявшие в 2003 году мультфильм в стиле аниме Interstella 5555 на альбом Discovery продолжительностью чуть больше часа.

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